Judoca Rodrigo Janeiro conquista bronze no Festival Olímpico da Juventude Europeia

O judoca português Rodrigo Janeiro conquistou esta quarta-feira a medalha de bronze em -66 kg do Festival Olímpico da Juventude Europeia, a decorrer em Maribor, Eslovénia, o segundo pódio da missão portuguesa no evento.Depois do ouro do nadador Rafael Mimoso na terça-feira, nos 200 metros bruços, hoje foi a vez do judoca Rodrigo Janeiro subir ao pódio, na estreia do judo no programa competitivo do Festival.

No atletismo, Nuno Cordeiro fechou os 800 metros no oitavo lugar, a mesma posição com que Natacha Candé fechou o dia no heptatlo, com Tatiana Pereira apurada para a final do triplo salto e Tiago Machado na de 2.000 metros obstáculos, enquanto Pedro Afonso se qualificou para as meias-finais dos 200 metros com o melhor tempo das eliminatórias:

A seleção feminina de basquetebol 3x3 somou duas vitórias em outros tantos jogos e a masculina de andebol vai discutir o quinto lugar, após acabar em terceiro o seu grupo.