Judocas do Benfica apontam à conquista da Liga dos Campeões feminina

As judocas do Benfica Telma Monteiro, Bárbara Timo e Rochele Nunes apontaram esta quinta-feira à conquista do título na vertente feminina da Liga dos Campeões de clubes em judo, que se realiza no sábado, em Odivelas.

Em conferência de imprensa de antevisão à prova, na qual o Benfica acedeu por convite, Telma Monteiro afirmou que a participação no torneio é "um sonho tornado realidade" e sublinhou que o lugar do Benfica é no escalão mais alto do judo.

"O nosso objetivo é conquistar o título, não porque as outras equipas não são fortes, muito pelo contrário, são muito fortes e de nível mundial, mas isso só enriquece a competição. Temos de entrar para ganhar. Estamos conscientes das dificuldades e do valor das adversárias, mas também estamos conscientes do nosso valor", apontou.

Medalha de bronze no Rio2016, Telma Monteiro considerou o espírito de equipa e o fator casa como armas que o Benfica pode aproveitar para obter o resultado pretendido.

"Temos um grande espírito de equipa. Aquilo que pode fazer a diferença, e acredito que faça, é o nosso espírito de equipa e estarmos conscientes da responsabilidade de representar este clube e ver isso como uma pressão positiva. Temos o fator casa e temos de saber jogar com isso", explicou.

A judoca portuguesa, que ingressou no Benfica em 2007, tem agora oportunidade de conquistar um título pelo clube e reafirmou o favoritismo do clube encarnado, acreditando que as adversárias não as verão como 'outsiders' por terem sido convidadas pela organização.

"Acabamos por não ser 'outsiders' porque temos resultados individuais. As adversárias conhecem-nos bem. Não vamos ser uma surpresa, não conto que as adversárias olhem para nós como acessíveis. Prefiro ser favorita e lidar com isso do que ir para lá sabendo que não tenho muitas hipóteses", admitiu.

Telma Monteiro, que compete na categoria de -57kg, advertiu que as adversárias são "muito fortes", mas expressou a "motivação extra" de competir por uma equipa, o que coloca mais responsabilidade do que competir individualmente.

"Não vão existir encontros acessíveis. Sabemos que são fortes, mas mantemos a ambição. Tudo pode acontecer. Contamos com os adeptos benfiquistas e não só, porque somos uma equipa portuguesa. Penso que existe uma motivação extra por sabermos que estamos a lutar por mais alguém do que nós próprios", assegurou.

Vice-campeã mundial em -70kg, Bárbara Timo, reforçou a união da equipa como fundamental e prometeu "dar o melhor" para obter um bom resultado.

"O nosso objetivo principal é mostrar o quanto somos equipa. Somos muito unidas, o Benfica dá-nos uma estrutura necessária para isso. Estou muito feliz, com uma ansiedade muito boa. Vamos dar o nosso melhor e espero conseguir um bom resultado", afirmou.

Rochele Nunes, em +70kg, partilhou da opinião das colegas e também apontou à conquista do título pelo Benfica, que terá igualmente a competir nas suas fileiras a judoca italiana Odette Giufrida (-52 kg) e a holandesa Juul Franssen (-63 kg).

"É gratificante estar nesta competição, que tem um formato diferente. Estamos muito focadas no ouro, faremos a nossa parte e espero que corra tudo bem. Entramos como favoritas, porque temos cinco atletas muito fortes. A equipa é muito homogénea", declarou.

A Liga dos Campeões de clubes em judo realiza-se no sábado, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, com a participação do atual campeão europeu Sporting na vertente masculina e do Benfica, na feminina.

A prova secundária, a Liga Europa, disputa-se no domingo e conta com a equipa masculina dos Salesianos e a equipa feminina da Académica de Coimbra.