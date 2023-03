Judocas portugueses afastados nas primeiras rondas do Grand Slam de Tbilisi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bárbara Timo (-63 kg) e Anri Egutidze (-81 kg) foram afastados nas rondas iniciais do Grand Slam de judo de Tbilisi, competição na qual participam 419 atletas, de 61 países.

No torneio de -63 kg, Bárbara Timo (-63 kg) começou a sua prestação na segunda ronda contra Gabriella Morais, conseguindo superiorizar-se no período de 'ponto de ouro', no qual a brasileira somou o terceiro 'shido'.

Na ronda seguinte, Timo foi derrotada pela jovem italiana Flavia Favorini, perdendo por acumulação de 'shidos' depois de quatro minutos de combate equilibrados e três minutos e 31 segundos de 'ponto de ouro'.

Na categoria -81 kg, Anri Egutidze foi derrotado no seu combate inaugural pelo azeri Eljan Hajiyev, atual campeão Europeu de juniores e medalha de prata no Grand Slam de Portugal, em 2023.

No domingo, último dia de competição do quarto 'slam' do Circuito Mundial 2023, Rochele Nunes, na categoria +78 kg, é a única representante portuguesa em competição.

Rodrigo Lopes, o primeiro português a entrar em competição, perdeu na sexta-feira com o cazaque Magzhan Shamshadin no combate de repescagem para a medalha de bronze, terminando no sétimo lugar na categoria de -60 kg.