Loic Pietri em Coimbra

Os estágios de Coimbra continuam a dar que falar no estrangeiro pelo nível elevado que apresentam e ontem chegou à cidade dos estudantes o francês Loic Pietri (81 kg), que tem no currículo, entre muitos outros pódios, três medalhas conquistadas em Mundiais (ouro em 2013, prata em 2015 e bronze em 2014). O antigo campeão mundial, de 29 anos, será hoje testado à Covid-19, à semelhança dos judocas da Seleção de Portugal e do Brasil que vão iniciar mais uma semana de preparação. Os resultados das análises serão conhecidos amanhã.