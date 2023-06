Lusos lutam no Tajiquistão

Quatro judocas portugueses competem, entre hoje e domingo, no Grand Prix de Dushanbe, no longícuo Tajiquistão (Ásia Central), na luta pelos pontos da qualificação olímpica para Paris’2024. A prova começa hoje com a entrada em cena de Rodrigo Lopes (Benfica), 32º do ranking mundial (60 kg), que folga na ronda 1, ficando à espera do vencedor do combate entre o israelita Ariel Shulman (84º) e o indiano Gulab Mohsin (180º), segundo ditou ontem o sorteio. Já Joana Diogo (JC Coimbra), 27ª a 52 kg, também fica à espera do resultado entre a israelita Yarden Raab (97ª) e a chinesa de Hong Kong Shuk Ki Tsui (91ª).

Quanto ao olímpico do Benfica, Anri Egutidze (54º a 81 kg), luta amanhã frente ao uzbeque Muso Sobirov (39º) na ronda 1, enquanto a olímpica das águias, Rochele Nunes (16ª a +78 kg), encontra Christie-Rose Preotius (120ª) do Zimbabué. * A.R.