Maria Siderot alcança quinto lugar em Tel aviv

A judoca portuguesa Maria Siderot foi quinta classificada no Grande Prémio de Tel aviv, esta quinta-feira, ao perder no combate de atribuição do bronze nos -48 kg com a húngara Eva Csernoviczi.Siderot, 37.ª do ranking mundial, dominou praticamente os quatro minutos de combate com Csernoviczi, 10.ª do mundo e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres2012, mas acabou por ser surpreendida a cinco segundos do final.Nos últimos instantes, em que era previsível que o combate seguisse para o ponto de ouro, com Csernoviczi a ter dois castigos e a portuguesa um, o árbitro entendeu que a judoca húngara pontuou para waza-ari, deixando Siderot surpresa.Até encontrar Eva Csernoviczi, a portuguesa tinha realizado quatro combates, com três triunfos e uma derrota, esta na fase de acesso às meias-finais e apenas no ponto de ouro, ao sofrer três castigos diante da eslovena Marusa Stangar (11.º).No primeiro dia da competição em Tel aviv, Portugal teve ainda as participações de Joana Diogo, também nos -48 kg, e João Crisóstomo e André Soares, ambos nos -66 kg, com todos a serem afastados no combate inaugural.Em Tel aviv, a seleção lusa terá ainda duas estreias, de Bárbara Timo (-70 kg), na sexta-feira, e de Rochele Nunes (+78 k), no sábado, judocas que representam o Benfica e obtiveram a naturalização, estreando-se na seleção.Na sexta-feira competem, além de Bárbara Timo, Jorge Fernandes e (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), e no sábado, não só Rochele Nunes, mas também Patrícia Sampaio (-78 kg), Yahima Ramirez (-78 kg) e Tiago Rodrigues (-90 kg).