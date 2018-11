Maria Siderot e Miguel Pisco eliminados no Grande Prémio de Haia

Os judocas portugueses Miguel Pisco e Maria Siderot foram esta sexta-feira eliminados no Grande Prémio de Haia, deixando a delegação portuguesa sem atletas em prova, após o primeiro dia de competição.Miguel Pisco, na categoria de -60 kg, foi o primeiro a entrar em ação, com o judoca, de 21 anos e número 201.º do ranking mundial, a perder por ippon com o holandês Bas Koffijsberg (145.º) já no ponto de ouro do combate.Na categoria mais leve do setor feminino, -48 kg, Maria Siderot, 47.º do mundo, ainda venceu o primeiro combate, com a britânica Kimberley Renicks (38.ª), imobilizada quando estavam decorridos apenas 51 segundos do combate.No duelo seguinte, Maria Siderot acabou dominada pelo kosovar Distria Krasniqi (18.ª), que, a sensivelmente dois minutos do final, dos quatro minutos regulamentares, já tinha forçado um terceiro castigo à portuguesa e consequente ippon.