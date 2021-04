Maria Siderot eliminada no Europeu ao primeiro combate

A judoca portuguesa Maria Siderot foi esta sexta-feira eliminada na categoria de -48 kg dos Europeus em Lisboa, ao perder logo na estreia com a eslovena Marusa Stangar, por 'ippon'.

Siderot perdeu pouco depois de Catarina Costa também ser afastada na mesma categoria, com a 28.ª do 'ranking' mundial a 'aguentar' o combate até ao ponto de ouro, período em que sofreu um terceiro castigo, dando a vitória a Stangar (11.ª).

As eliminatórias da manhã dos Europeus que decorrem na Altice Arena já ditaram as eliminações de Catarina Costa e Maria Siderot (-48 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), André Diogo (-66 kg), Joana Ramos e Joana Diogo (-52 kg) e Wilsa Gomes (-57 kg), com Telma Monteiro (-57 kg) e João Crisóstomo (-66 kg) apurados para os quartos de final.