Maria Silveira conquista bronze nos Mundiais de cadetes

A judoca portuguesa Maria Silveira conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze em -57 kg nos Mundiais de cadetes, a decorrerem em Zagreb, num combate que decidiu em apenas 20 segundos.

Na luta pelo bronze, a judoca bateu Zhanar Zholdosheva com um movimento em que pontuou para waza-ari e concluiu com uma chave de braço e imobilização, com mais 10 segundos de contagem, até chegar ao ippon.

A judoca lusa, que este ano se sagrou campeã europeia do escalão, sai de Zagreb com a medalha de bronze nos Mundiais de cadetes, após quatro vitórias em cinco combates, cedendo apenas nos quartos de final, o que a relegou para a repescagem, diante da campeã mundial, a japonesa Riko Honda.

Em Zagreb, a seleção portuguesa teve também Rodrigo Janeiro (-60 kg) em ação na quinta-feira, com uma vitória e uma derrota, e Rosa Mane competirá no sábado, em +70 kg.