Marius Vizer reeleito por unanimidade presidente da Federação Internacional de Judo

O romeno Marius Vizer foi reeleito esta quinta-feira por unanimidade presidente da Federação Internacional de Judo (FIJ), durante o congresso do organismo, que se realizou em Budapeste.

O antigo judoca é presidente da FIJ desde 2007, depois de já ter liderado a federação romena e a União Europeia de Judo.

No seu discurso após a reeleição, Vizer lembrou as mudanças implementadas na modalidade, que aumentaram a sua notabilidade internacional, e salientou a realização de uma inédita competição por equipas nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19.

"Juntos, nos próximos quatro anos, vamos fazer melhor e vamos apoiar ainda mais as federações nacionais e as confederações continentais. Acredito que, com unidade, confiança e solidariedade, podemos levar o judo ao próximo nível", referiu.