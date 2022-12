Masters: Catarina Costa conquista medalha de bronze

Catarina Costa (-48 kg) conquistou esta terça-feira a medalha de bronze no Masters de Jerusalém, a última competição do ano que reúne os melhores do ranking.Depois de ter perdido o acesso à final diante a favorita Shirine Boukli, a portuguesa venceu depois a mongol Narantsetseg Ganbaatar e garantiu um lugar no pódio em Israel.Já Joana Diogo (-52 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg) não conseguiram superar os seus primeiros adversários, Katelyn Jarrell (22.ª) dos Estados Unidos da América e Salih Yildiz (36.º) da Turquia, respetivamente.Na quarta-feira não há portugueses em ação. Na quinta-feira competem Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).