Mau dia para as portuguesas no Masters de Guangzhou: Nem Telma Monteiro se safou

As três judocas portuguesas que este sábado combateram no Masters de Guangzhou, foram eliminadas logo na primeira eliminatória da prova, que decorre na China e reúne 16 melhores praticantes mundiais de 2018 em cada categoria.Telma Monteiro, a judoca lusa com mais titulada, com destaque para a medalha de bronze olímpica conquistada em 2016, no Rio de Janeiro, perdeu com a kosovar Nora Gjakova - que viria a conquistar a medalha de prata -, na categoria de -57 kg, por 'waza-ari', depois de já ter sido alvo de duas advertências.Na categoria de -52kg, Joana Ramos foi eliminada no combate inaugural pelo mesmo método ('waza-ari') e igualmente após ter sofrido duas advertências, perante a suíça Evelyne Tschopp.Catarina Costa, em -48 kg, também não conseguiu passar da primeira ronda, ao perder por 'ippon' frente à sérvia Milica Nikolic, após 2.42 minutos de combate e também depois de ter recebido duas advertências, por falta de combatividade e por falso ataque.Apesar de igualar em Guangzhou a maior participação de sempre, registada no ano passado, com cinco judocas, Portugal teve uma entrada em cena modesta, procurando melhorar o desempenho no domingo, através de Anri Egutidze, na categoria de -81 kg, e de Jorge Fonseca, em -100 kg.