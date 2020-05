Medalha de prata nos Jogos Olímpicos Pequim'2008 detido por agressão sexual

O judoca sul-coreano, Wang Ki-chun, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Pequim'2008, foi detido por alegada agressão sexual a uma adolescente.





O departamento da Polícia de Daegu confirmou a prisão de Wang, após ter investigado uma denúncia realizada contra Wang Ki-chun em março."Foi emitido um mandado de acordo com o processo em curso, mas devido à investigação não é possível dar mais explicações", referem as autoridades.Esta não é a primeira vez que Wang Ki-chun é detido. Já em 2009, depois de um incidente numa discoteca, o judoca teve problemas com a justiça, no entanto neste caso Wang Ki-chun chegou a um acordo.