Mundiais: Anri Egutidze eliminado na segunda ronda por antigo campeão

Anri Egutidze foi o único representante português do 5.º dia dos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão, tendo sido afastado na segunda ronda (uma vitória e uma derrota) na categoria de -90 kg nesta segunda-feira.O judoca do Benfica, nº 47 do ranking mundial e com 26 anos, começou por derrotar o norte-americano John Wayne (28º), por waza-ari a 36 segundos do final. Mas depois seguiu-se o holandês Noël Van 't End (12º), campeão mundial em Tóquio'2019, que derrotou Egutidze no 'golden score', após uma imobilização, tendo sido afastado da competição na ronda seguinte.Anri Egutidze já foi medalhado em Mundiais, quando conquistou o bronze em Budapeste'2021. Contabiliza ainda dois bronzes em Grand Slams (Paris'2021 e Brasília'2019).Recorde-se que o judoca, à semelhança de Bárbara Timo, trocou de categoria de peso após os Jogos de Tóquio'2020, passando dos -81 kg para os atuais -90 kg.Na terça-feira é dia de Jorge Fonseca, bicampeão em título em -100 kg, faltando depois Rochele Nunes (+78 kg) no dia seguinte para fechar a participação portuguesa nos Mundiais de Tashkent, onde conquistou uma medalha de bronze, através de Bárbara Timo (-63 kg).