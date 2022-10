Mundiais: Bárbara Timo avança para a 3.ª ronda

Depois de ter vencido na primeira ronda, Bárbara Timo (-63 kg) voltou a ganhar nos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão, avançando para a terceira ronda da competição, após bater a eslovena Andreja Leski (6.ª do ranking).Nos oitavos-de-final, a judoca do Benfica (26.ª do ranking) defronta a holandesa Van den Berg (22.ª).