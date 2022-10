Mundiais: Bárbara Timo avança para os quartos-de-final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bárbara Timo (-63 kg) registou a terceira vitória nos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão, e apurou-se para os quartos-de-final da competição.A judoca do Benfica, 26ª do ranking mundial, derrotou a holandesa Van den Berg (22º) nos segundos finais.