Mundiais: Bárbara Timo defende estatuto com triunfo

A luso-brasileira Bárbara Timo iniciou da melhor forma, na manhã desta quinta-feira, a sua performance na 5.ª jornada do Mundial de Budapeste, ao ganhar à cazaque Moldir Narynova, qualificando-se para a 3.ª ronda.





Prata

Bronze

Ouro

Bronze

A judoca do Benfica, 13.ª do ranking internacional a 70 kg, não deu hipóteses à adversária (81.ª), projetando-a a 2,50 minutos do final do combate, por wasari.Bárbara Timo, de 30 anos, vai lutar na próxima eliminatória com a irlandesa Megan Fletcher (24.ª do ranking).Mundial de Tóquio'2019Europeu de Lisboa'2021Grand Prix Tbilissi'2019Grand Prix Zagreb'2017Grand Prix Tashkent'2013Grand Slam Budapeste'2019Grand Slam Paris'2019Grand Slam Ekaterimburg'2018Grand Slam Abu Dhabi'2016Grand Prix Almaty'2013