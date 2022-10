Mundiais: Bárbara Timo e João Fernando competem no domingo

Depois de não ter nenhum judoca em ação no terceiro dia dos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão, Portugal volta no domingo a subir ao palco da Humo Arena, com Bárbara Timo (26.ª do ranking mundial/-63 kg) e João Fernando (61.º/-81 kg) a competirem com as cores nacionais.A atleta do Benfica, de 31 anos, terá pela frente a sérvia Anja Obradovic (43.ª), enquanto o judoca de 22 anos do Sporting fica isento na ronda inicial, podendo depois defrontar o japonês Sotaro Fujiwara (12.º) no seu combate de estreia nos Mundiais de Tashkent.As eliminatórias começam às 6h30 portuguesas, enquanto o bloco das finais disputa-se à tarde, a partir das 13h00.-63 kg: Bárbara Timo (26.ª) com a sérvia Anja Obradovic (43.ª)-81 kg: João Fernando (61.º) isento na primeira ronda, na seguinte com o vencedor do combate entre o japonês Sotaro Fujiwara (12.º) e o sul-coreano Jonhoon Kim (74.º)-90 kg: Anri Egutidze (47.º) com o norte-americano John Jayne (27.º).-100 kg: Jorge Fonseca (1.º, primeiro cabeça de série), isento na primeira ronda, na seguinte com o romeno Asley González (25.º)+78 kg: Rochele Nunes (16.ª) com a checa Marketa Paulusova (78.ª)