Mundiais: Bárbara Timo entra a ganhar e avança para a 2.ª ronda

Bárbara Timo (-63 kg) entrou este domingo em ação nos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão, vencendo na primeira ronda diante da sérvia Anja Obradovic, por ippon.A luso-brasileira, judoca do Benfica que baixou de categoria de peso e que já foi vice-campeã mundial em 2019, entrou na competição como 43ª do ranking mundial, tendo caído diante da sérvia (26ª) que tem no currículo um bronze nos Mundiais de 2021 em Budapeste.Na segunda ronda, Bárbara Timo vai combater com Andreja Leski, eslovena que é 6ª do ranking e que ficou isenta na ronda inaugural.