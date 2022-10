Mundiais: Bárbara Timo nas meias-finais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bárbara Timo (-63 kg) está nas meias-finais dos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão.A judoca do Benfica, 26.ª do ranking mundial, venceu a polaca Angelika Szymanska (15.ª).A luso-brasileira vai agora defrontar a japonesa Megumi Horikawa (13.ª), que afastou nos quartos-de-final a líder mundial Lucy Renshall.