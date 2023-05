Mundiais de judo: Telma Monteiro pode ter no caminho Julia Kowalczyk

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A judoca Telma Monteiro pode reencontrar nos Mundiais de Doha a polaca Julia Kowalczyk, com quem tem uma vitória e uma derrota, depois de o sorteio a determinar também que Bárbara Timo entra logo na primeira ronda.

Os 11 judocas portugueses que vão competir entre domingo e sexta-feira nos Mundiais da modalidade ficaram este sábado a conhecer os primeiros adversários que terão na Arena Ali Bin Hamad Al Attiya (ABHA), em Doha.

Telma Monteiro (11.ª do mundo) é a judoca lusa com maiores 'pergaminhos' na competição, em que foi quatro vezes vice-campeã do mundo e tem uma medalha de bronze, mantendo-se, aos 37 anos, no 'ativo'.

A judoca defrontará na terça-feira, dia da categoria de -57 kg, ou Julia Kowalczyk (26.ª), com quem perdeu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, mas venceu em 2020, nos Europeus de Praga, ou a eslovena Kaja Kajzer (21.ª), igualmente com um registo de um triunfo e uma derrota.

Em -63 kg, Bárbara Timo (10.ª do 'ranking) tinha revelado o desejo de escapar à primeira ronda, mas o sorteio não 'ajudou', colocando logo no caminho da judoca a austríaca Magdalena Krssakova (32.ª), e podendo de seguida lutar com a brasileira Ketleyn Quadros (quarta), uma das favoritas.

No primeiro dia, no domingo, entram no 'tatami' Catarina Costa, vice-campeã europeia, e Raquel Brito, na categoria de -48 kg, e Rodrigo Lopes, que teve a 'fava' deste sorteio, em -60 kg.

O judoca do Benfica, a competir na categoria mais leve de masculinos, terá logo pela frente o líder do ranking mundial, o taiwanês Yung Wei Yang, vice-campeão olímpico e bronze nos Mundiais do último ano.

Catarina Costa (sexta) lutará com a vencedora do combate entre a brasileira Amanda Lima (24.ª) e a Jacqueline Solis (64.ª), enquanto Raquel Brito (68.ª), em estreia absoluta, defrontará a turquemena Aksoltan Hojageldiyeva (92.ª).

Primeiros adversários dos judocas portugueses nos Mundiais:

- Domingo, 7 mai:

-48 kg: Catarina Costa (6.ª do 'ranking' mundial, sexta cabeça de série), isenta na primeira ronda, luta na seguinte com a vencedora do combate entre a brasileira Amanda Lima (24.ª) e a Jacqueline Solis (64.ª).

-48 kg: Raquel Brito (68ª) com a turquemena Aksoltan Hojageldiyeva (92.ª).

-60 kg: Rodrigo Lopes (31.º), isento na primeira ronda, na seguinte com o líder do 'ranking' mundial, Yung Wei Yang, de Taiwan.

- Segunda-feira, 8 mai:

-52 kg: Joana Diogo (26.ª) com a marroquina Soumiya Iraoui (23.ª).

-52 kg: Maria Siderot (32.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre a mongol Sosorbaram Lkhagvasuren (20.ª) e a belga Amber Ryheul (22.ª).

- Terça-feira, 9 mai:

-57 kg: Telma Monteiro (11.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre a eslovena Kaja Kajzer (21.ª) e a polaca Julia Kowalczyk (26.ª).

- Quarta-feira, 10 mai:

-63 kg: Bárbara Timo (10.ª) com a austríaca Magdalena Krssakova (32.ª).

-81 kg: João Fernando (35.º) com o cazaque Abylaikhan Zhubanazar (22.º).

-81 kg: Anri Egutidze (47.º), isento na primeira ronda, na seguinte com o vencedor do combate entre Arab Sibghatullah (a competir com o estatuto de refugiado) e tajique Shodmon Rizoev (53.º).

- Quinta-feira, 11 mai:

-70 kg: Joana Crisóstomo (76.ª) com a taiwanesa Yu-Jung Liao (63.ª).

- Sexta-feira, 12 mai:

-78 kg: Patrícia Sampaio (11.ª, oitava), isenta na primeira ronda, na seguinte com a britânica Emma Reid (20.ª).