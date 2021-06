Mundiais: Joana Diogo cai à primeira

Joana Diogo, do Judo Clube de Coimbra, caiu à primeira na segunda jornada desta segunda-feira do Mundial de Budapeste.





A portuguesa (89.ª do ranking mundial a 52 kg) ainda comandou o encontro, após projetar (wasari) a mexicana Luz Olvera (34.ª), mas a adversária empatou a contenda (wasari) e depois imobilizou Joana no Golden Score.As aspirações nacionais do dia centram-se, agora, na olímpica do Sporting, Joana Ramos (52 kg), isenta da primeira ronda.