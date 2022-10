Mundiais: Joana Diogo eliminada na terceira ronda

No segundo dia dos Mundiais de Tashkent, Joana Diogo (27.ª do ranking/-52 kg) venceu um combate e perdeu o seguinte, tendo assim terminado a sua participação na terceira ronda (9º classificada) da competição que decorre na capital do Uzbequistão.A judoca de Coimbra começou por ganhar à uzbeque Sita Kadamboeva (57.º), por ippon, naquele que foi o primeiro triunfo português nesta edição, depois de Catarina Costa e Rodrigo Gomes terem perdido no dia inaugural. Mas depois, no acesso aos quartos-de-final, Joana Diogo não resistiu a Khorloodoi Bishreltiin (9.º), judoca da Mongólia que havia eliminado a número 1 mundial, a húngara Reka Pupp, ao fim de 43 segundos.No sábado não há portugueses em ação, com Bárbara Timo e João Fernando a competirem no domingo.Bárbara Timo (-63 kg) e João Fernando (-81 kg)Anri Egutidze (-90 kg)Jorge Fonseca (-100 kg)Rochele Nunes (+78 kg)