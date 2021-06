Mundiais: Joana Ramos combate pelo bronze mas acaba em 5.ª

A judoca Joana Ramos já passou a ser a melhor portuguesa no Mundial de Budapeste, ao atingir as finais das repescagens da categoria de 52 kg, classificando-se no 5.º lugar na tarde desta segunda-feira.





Aos 39 anos, a olímpica do Sporting (23.ª do ranking mundial) aproveitou bem a sua experiência para conduzir os primeiros dois combates, atingindo com alguma facilidade os quartos-de-final, ao bater a mongol Bishrelt Khorloodoi (27.ª), por wasari, e a suíça Evelyne Tschoop (13.ª), por ippon.No acesso à meia-final, a portuguesa provocou um castigo (passividade) à japonesa Ai Shishime (1.ª cabeça de série e 3.ª do ranking mundial), mas depois dos quatro minutos o duelo foi para o Golden Score, onde a judoca nipónica contra-atacou e fez ippon, após luta equilibrada.Depois, Joana Ramos venceu a belga Amber Ryheul (41.ª) em apenas 37 segundos, projetando (wasari) e imobilizando (ippon) a adversária.A atleta portuguesa confirmou a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 e garantiu pelo menos o 5.º lugar no Mundial (iguala o seu melhor resultado de sempre na nobre competição como em Tóquio'2019 e Paris'2011), indo defrontar no próximo combate a helvética Fabienne Kocher (21.ª) na luta pela medalha de bronze.