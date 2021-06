Mundiais: João Crisóstomo falha Jogos Olímpicos

O judoca da Lusófona, João Crisóstomo, não resistiu à primeira ronda do Mundial, a decorrer em Budapeste, ao acumular o terceiro castigo (shido), já no Golden Score, frente ao francês Kilian Le Blouch.





Na segunda jornada desta segunda-feira, o medalha de bronze no Europeu de Lisboa'2021 (52.º do ranking mundial a 66 kg) precisava de pelo menos um 5.º lugar para se apurar para os Jogos Olímpicos, mas deste modo já não irá a Tóquio'2020, pois marcou passo na lista de qualificação, ao ceder com o 28.º mais cotado.O combate foi equilibrado, mas o atleta português sofreu um castigo muito forçado, logo nos primeiros segundos, ficando em inferioridade durante todo o combate.Uma segunda penalização, por falta de ataque, também dada ao gaulês, deixou Crisóstomo sem margem de manobra, mas ainda forçou o Golden Score, acabando afastado por um falso ataque, perante uma arbitragem de fraco nível.Le Blouch passou incólome, num combate em que pouco fez para ganhar.Joana Ramos e Joana Diogo, ambas a 52 kg, são os restantes judocas portugueses em competição nesta 2.ª jornada.