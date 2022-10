Mundiais: João Fernando eliminado por japonês na 2.ª ronda

João Fernando (-81 kg) foi este domingo eliminado na segunda ronda dos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão, ao ser derrotado por Sotaro Fujiwara (12.º).O judoca do Sporting, que este ano foi bronze no Grand Prix de Zagreb (julho) e na Taça da Europa em Coimbra (agosto) e que ocupa o 61º lugar do ranking, ficou isento na ronda inaugural mas teve uma tarefa bem complicada no seu combate de estreia na prova, tendo pelo frente o vice-campeão mundial em 2018, quinto classificado na última edição do Mundial e vencedor do Grand Slam de Paris deste ano, que levou a melhor sobre o português.