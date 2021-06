Mundiais: João Fernando perde na sua estreia

O judoca do Sporting, João Fernando (90.º do ranking internacional), fez a sua estreia em Mundiais, mas não passou da primeira eliminatória (73 kg) em Budapeste, ao perder com Victor Scvortov (19.º), dos Emirados Árabes Unidos.





O português, de 21 anos, discutiu o combate até aos últimos segundos, momento em que foi projetado (wasari) pelo antigo medalha de bronze no Mundial'2014.