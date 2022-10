Mundiais: Jorge Fonseca avança para os quartos-de-final

Jorge Fonseca, líder do ranking e bicampeão mundial, bateu o sérvio Bojan Dosen (54.º) nos nos oitavos-de-final dos Mundiais de Tashkent, capital do Uzbequistão, após um combate decidido por ippon na Humo Arena.Foi a terceira vez que Jorge Fonseca defrontou o sérvio de 30 anos, mantendo assim o pleno de triunfos sobre este adversário (3-0), depois das vitórias no Open de Praga (março de 2022) e no Grand Prix de Budapeste (julho de 2019).Nos quartos-de-final, o adversário do português de 29 anos será o azeri Zelym Kotsoiev (11º), que afastou na ronda anterior o cazaque Nurlykhan Sharkhan (61.º). É um oponente que Fonseca já defrontou em cinco ocasiões, a última em novembro de 2020, com saldo negativo para o português (quatro derrotas e uma vitória).