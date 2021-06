Mundiais: Jorge Fonseca defende título em Budapeste

O olímpico do Sporting, Jorge Fonseca, defende esta sexta-feira em Budapeste o título mundial (100 kg) conquistado há dois anos em Tóquio'2019.





Com o 7.º lugar no ranking internacional, o atleta português apresenta-se como um dos cabeças-de-série e vai folgar na 1.ª ronda, defrontando o vencedor do combate entre o dinamarquês Madsen (48.º) e o uzbeque Turboyev (45.º)."Estou em boa forma", considerou Jorge Fonseca, que terá como principal adversário na sua poule o azeri Elmar Gasimov (11.º).Jorge Fonseca também terá todo o interesse em defender a sua posição no ranking, de maneira a chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 como um dos cabeças-de-série.