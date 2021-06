Mundiais: Jorge Fonseca nas meias-finais

O campeão mundial dos 100 kg Jorge Fonseca, de 28 anos, começou da melhor maneira a defesa do título em Budapeste e já se encontra nas meias-finais da competição, última prova de qualificação para os Jogos Olímpicos.





O olímpico do Sporting (7.º do ranking internacional) venceu no acesso à meia-final o georgiano Ilia Sulamanudze (31.º), batendo-o por ippon, a 2,45 minutos do final, depois de marcar wasari.Nas eliminatórias e depois de folgar na 1.ª ronda, Jorge Fonseca superou o uzbeque Turboyev (45.º) e o canadiano Reys (26.º), ambos por ipoon.