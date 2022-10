Mundiais: Jorge Fonseca perde nas repescagens e falha combate pelo bronze

Depois de ter perdido nos quartos-de-final, Jorge Fonseca foi derrotado no primeiro combate das repescagens que dão acesso à medalha de bronze (-100 kg) dos Mundiais de Tashkent, frente ao georgiano Ilia Sulamanidze (6º do ranking), e terminou a sua participação na competição que se disputa na capital do Uzbequistão.Frente a um adversário de 21 anos a quem tinha ganho na caminhada rumo ao título mundial em Budapeste'2021 (nos quartos-de-final), o português de 29 anos não resistiu.Jorge Fonseca finaliza os Mundiais em 7º lugar. A representação portuguesa termina só amanhã, com Rochele Nunes a entrar em ação nos +78 kg.