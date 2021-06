Mundiais: Siderot será suplente de Catarina em Tóquio'2020

A judoca Maria Siderot (28.ª do ranking internacional a 48 kg) não foi além da segunda ronda do Mundial de Budapeste, mas o triunfo (ippon) na 1.ª ronda frente à marroquina Aziza Chakir garantiu-lhe entrada na qualificação para os Jogos Olímpicos.





A judoca do Sorting perdeu, depois, com a campeã europeia, a francesa Shirine Boukli (10.ª), já no Golden Score, após três castigos.

Mesmo assim, Maria Siderot vai estar em Tóquio'2020, como suplente de Catarina Costa, a melhor portuguesa na categoria - cada país só pode apresentar um judoca em cada peso -, servindo ao mesmo tempo como parceira de treino.



No caso de acontecer alguma adversidade à atleta da Académica, Siderot será a substituta.