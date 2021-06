Mundiais: Nuno Delgado em Budapeste

O antigo judoca olímpico Nuno Delgado, medalha de bronze nos Jogos de Sydney'2000, já se encontra em Budapeste, revelando que vai assistir ao Portugal-Hungria do Europeu, além de poder conviver com os amigos no Mundial e felicitar Jorge Fonseca e Anri Egutidze pelas conquistas das respetivas medalhas.





Além de ir acompanhar o jogo da Seleção de futebol, Nuno Delgado tem outras missões, como revelou a: "Vou tratar de uma possível ligação a alguns setores da União Europeia de Judo (UEJ) com planos da Lisboa Capital Europeia da Cultura 2021. E também reunir com a Federação Internacional de Teqball."Portugal despede-se este sábado dos Mundiais de Budapeste, com a luso-brasileira Rochele Nunes, medalha de bronze no Europeu de Lisboa'2021, a combater na categoria de +78 kg.