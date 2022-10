Mundiais: Rochele Nunes eliminada na 2.ª ronda no adeus de Portugal a Tashkent

Portugal terminou esta quarta-feira a sua participação nos Mundiais de Tashkent, com Rochele Nunes (+78 kg) a ser eliminada na 2.ª ronda no Uzbequistão.A judoca do Benfica, 16ª do ranking e que está a regressar às grandes competições após ter recuperado de uma grave lesão, não conseguiu resistir à francesa Julia Tolofua (4ª), vencedora do Grand Slam de Tblissi deste ano, num combate em que esteve em vantagem até cerca de 20 segundos do fim.Os Mundiais começaram na passada quinta-feira, com Portugal a ter em ação sete atletas, com o principal resultado a ser a medalha de bronze de Bárbara Timo (-63 kg).