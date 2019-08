Mundiais: Rochele Nunes eliminada no segundo combate pela campeã do Mundo

A portuguesa Rochele Nunes foi este sábado eliminada no segundo combate da competição de +78 kg dos Mundiais de judo pela japonesa Sarah Asahina, atual campeã mundial.Em Tóquio, a judoca nascida em Pelotas, no Brasil, e naturalizada portuguesa em janeiro perdeu por ippon frente a Asahina, também vice-campeã do mundo em 2017, em 5.23 minutos.Antes, Rochele Nunes, de 30 anos, tinha superado a filipina Ryouko Salinas, também por ippon, no primeiro combate, em 26 segundos.Rochele Nunes foi a última dos 18 judocas lusos a disputar os Mundiais, entre os quais se destaca o título mundial de Jorge Fonseca (-100 kg) e a medalha de prata de Bárbara Timo (-70 kg), assim como os quintos lugares de Patrícia Sampaio (-78 kg) e Joana Ramos (-52 kg) e os nonos de Telma Monteiro (-57 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg).Com as duas medalhas conquistadas em Tóquio, Portugal soma um total de 11 subidas ao pódio em Mundiais, na sua maioria conquistados por Telma Monteiro (vice-campeã em 2009, 2010 e 2014 em -57kg e em 2007 em -52kg e medalha de bronze em -52 kg em 2005).Filipa Cavaleri (em -57 kg em 1995), Guilherme Bentes (-71kg em 1997), Catarina Rodrigues (open em 2001) e João Neto (-73 kg em 2003) foram os outros portugueses a conquistar medalhas de bronze.Os Mundiais de judo terminam no domingo, com a competição por equipas mistas, na qual Portugal vai participar.