Mundiais: Rochele Nunes vence primeiro combate

Rochele Nunes (+78 kg) venceu esta quarta-feira o seu combate de estreia nos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão, e avançou para a segunda ronda da competição.A judoca portuguesa, que recuperou de uma lesão grave e é a atual 16.ª do ranking, afastou a checa Marketa Paulusova (78.º), depois de ter conseguido imobilizar a adversária a 1.50 minutos, depois de já estar pressionada com dois castigos.Na próxima ronda, Rochele Nunes terá uma complicada oponente: a francesa Julia Tolofua (4.ª), vencedora do Grand Slam de Tblissi deste ano, a quem já ganhou uma vez mas perdeu outras duas.Estes são os sextos Mundiais da judoca do Benfica, os terceiros por Portugal, depois de se ter naturalizado em 2019.