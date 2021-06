Mundiais: Wilsa Gomes é eliminada

A judoca do Sporting, Wilsa Gomes (55.ª do ranking internacional a 57 kg), foi eliminada esta terça-feira na 1.ª ronda do Mundial de Budapeste, ao perder frente à russa Anastasiia Konkina (29.ª).





A atleta portuguesa tentou resistir e atacar, mas cometeu um erro e sofreu uma chave de braço (ippon), ficando fora de competição.Por Portugal, que apresentou nesta terceira jornada também João Fernando (73 kg), igualmente eliminado, resta Telma Monteiro (57 kg) em competição nos tatamis húngaros.