Mundial: Rodrigo Lopes eliminado na segunda ronda

Rodrigo Lopes (-60 kg) foi o primeiro português a entrar em ação no Campeonato do Mundo de Tashkent, no Usbequistão, tendo perdido esta quinta-feira na segunda ronda.O judoca do Benfica, que entrou para a competição no 28.º lugar do ranking mundial, ficou isento na primeira ronda e teve como adversário de estreia o sul-coreano Harim Lee (18º), tendo acabado por ser derrotado.