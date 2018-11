Nuno Saraiva sétimo em Tashkent

O judoca português Nuno Saraiva foi este sábado sétimo classificado na categoria de -73 kg do Grande Prémio de Tashkent, ao perder no combate de repescagem com o grego Georgios Azoidis.O lutador luso venceu os seus dois primeiros combates da fase preliminar, derrotando por 'ippon' Shatlyk Jumanyyazov, do Turquemenistão, e por 'waza ari' o cazaque Zhansay Smagulov.No combate que lhe daria acesso às meias-finais, Nuno Saraiva perdeu com o alemão Igor Wandtke por 'ippon', tendo, na repescagem, também sido derrotado por 'ippon' pelo grego Azoidis, concluindo a prova no sétimo posto.O outro judoca português que combateu na mesma categoria, Jorge Fernandes, foi eliminado logo no primeiro combate pelo cazaque Akylbek Serik por 'ippon'.Na categoria de -81 kg, Anri Egutidze ainda venceu o seu primeiro combate, ao derrotar Parahat Bashimov, do Turquemenistão, por 'ippon', mas foi afastado no seguinte pelo cazaque Kazhymukan Oteuliyev por 'ippon'.Portugal compete na capital do Uzbequistão com nove judocas, ficando a faltar agora apenas a entrada nos tatamis de Yahima Ramirez e Patrícia Sampaio (-78 kg), que competem no domingo, último dia de prova, num Grande Prémio em que se destaca a conquista, na sexta-feira, da medalha de bronze de Joana Diogo em -48 kg.