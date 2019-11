Oficial: Anri Egutidze troca Benfica pelo Sporting

O luso-georgiano Anri Egutidze foi esta quinta-feira confirmado como mais recente reforço do departamento de judo do Benfica, clube ao qual chega depois de se ter desvinculado do Sporting. A chegada de Egutidze à Luz, refira-se, já tinha sido adiantada como forte possibilidade pelo nosso jornal a 18 de setembro.





Nas primeiras declarações enquanto benfiquista, o atleta de 23 anos mostrou-se satisfeito e apontou alto para o futuro. "Já conhecia o Judo do Benfica, um clube que eu sei que já há muito tempo investe na modalidade. Claro que o primeiro atleta do Benfica que conheci foi a Telma Monteiro. Quando decidi vir já sabia mais ou menos como é que as coisas funcionavam aqui dentro. Mas uma coisa é ouvir, outra é chegar e ver. Quando cheguei, vi um ambiente excelente, de família. Estou a gostar muito do trabalho do treinador. Sinto-me tranquilo, confortável e desde o primeiro dia me receberam como se pertencesse aqui há muito tempo", revelou, em declarações à BTV."É um desafio para mim. Vou dar o meu máximo e acredito que o Benfica me vai ajudar a evoluir ainda mais. Tenho o objetivo de ganhar várias medalhas, ir ao Europeu, ao Mundial e aos Jogos Olímpicos, e espero conseguir essa evolução. Pelo ambiente que estou a ver aqui, não tenho dúvidas de que vou conseguir evoluir enquanto atleta e homem. No próximo ano vamos lutar pelo Campeonato Nacional de equipas – estou ansioso por fazer parte – e espero que sejamos campeões", concluiu.