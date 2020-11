Parar é para os fracos: medalhados no Europeu já pensam no Masters

O aeroporto estava ontem despido de gente à chegada da Seleção de judo a Lisboa, mas a contrastar com o ambiente sombrio de fim de tarde os judocas medalhados no Europeu de Praga, Telma Monteiro (prata a 57 kg), Jorge Fonseca (bronze a 100 kg) e Rochele Nunes (bronze a +78 kg), apresentaram as suas conquistas com o sorriso estampado no rosto de felicidade. Os excelentes resultados tiveram um sabor ainda mais especial, dado os tempos muitos difíceis provocados pela pandemia.





"Ainda estou a assimilar aquilo que consegui. É impensável, impossível, conquistar 14 medalhas em 14 presenças em Europeus, após quase 16 anos no topo do mundo. Para mais, devo entrar nas 10 primeiras do ranking e assim ser cabeça-de-série nos Jogos que era outro dos objetivos. Tudo aquilo a que me propus está a acontecer", considerou a olímpica (bronze no Rio’2016) do Benfica Telma Monteiro, a melhor judoca portuguesa na história da modalidade.A receita para o sucesso da equipa, que não tinha três medalhas em Europeus desde 2009, deu-a Jorge Fonseca. O olímpico do Sporting, que até teve Covid-19, superou mais uma batalha, em tempo de grande incerteza: "A medalha é muito especial, foi a primeira no Europeu, embora queira sempre o ouro. Vamos lutar por isso, nem vamos ter férias de Natal, porque parar é para os fracos e o Masters (8 de janeiro) é outro grande objetivo. Prefiro estar a treinar, que é o meu trabalho, do que passar o Natal. Dada a situação, temos de aprender a viver com pouco, como seja os pavilhões despidos de público, porque judo é espetáculo. Mas também os atletas se apresentam-se mais concentrados", disse o campeão mundial.A luso-brasileira do Benfica Rochele Nunes também brilhou no Europeu pela primeira vez desde a sua naturalização: "Estamos numa fase muito boa, apesar de ser difícil viver em pandemia, mas nós fazemos o que amamos e sentimo-nos uns privilegiados. Senti o importante desta medalha para o país, todos felicitaram a minha conquista, teve muito peso e sinto todo o esforço dos últimos meses bem recompensado."Questionada sobre se os Jogos serão o final de carreira, Telma não se alongou: "Não quero tocar nisso, não quero que as pessoas pensem que será a última prova. Luto para ser a melhor do Mundo e não para cumprir calendário. Tanto faz se é o último ou o penúltimo combate e com tudo isto nunca sabemos o dia de amanhã. No entanto, quando deixar, quero que seja a sentir-me ainda bem."