Patrícia Sampaio acaba em 7.ª no Europeu

A judoca Patrícia Sampaio classificou-se em 7.º lugar (-78 kg) no Europeu de Lisboa, que termina na tarde deste domingo, no Altice Arena.





A categorizada atleta, dentro dos lugares de qualificação (14.ª no ranking internacional) para os Jogos de Tóquio'2020, entrou a vencer na 2.ª ronda a belga Sophie Berger (ippon em 40 segundos), mas depois não resistiu à francesa Audrey Tcheumeo (9.ª), por ippon.Relegada para as repescagens, Patrícia encontrou outra gaulesa, Fanny Posvite (3.ª), mas teve de abandonar o combate, equilibrado, por acusar uma lesão na perna esquerda.A atleta saiu em braços com dores, indo ser avaliada.Recorde-se que a judoca de Gualdim Pais (Tomar) vinha da recuperação a uma operação, após fratura com luxação na perna direita, no Grand Slam da Hungria, em 27 de outubro de 2020.