Patrícia Sampaio conquista bronze em Antalya

Patrícia Sampaio conquistou este domingo a medalha de bronze no último dia do Grand Slam Antalya, na Turquia, tendo sido este torneio o último ensaio antes do Campeonato do Mundo de Doha, que se disputa de 7 a 14 de maio.A judoca do Gualdim Pais, 14.ª do ranking mundial em -78 kg, começou por eliminar Migle Dudenaite (49.ª), após acumulação de shidos da lituana. Enfrentou depois a eslovena Patricija Brolih (27.ª) e após um combate equilibrado, sem pontuações no tempo regulamentar, a portuguesa voltou a triunfar por acumulação de shidos da adversária, em período de ‘ponto de ouro’.Nos quartos de final, teve a oposição da número dois do mundo, a alemã Anna-Maria Wagner, vencendo Patrícia Sampaio por ippon em apenas 33 segundos. Falhou depois o acesso à luta pelo ouro, ao ceder na semifinal diante da francesa Audrey Tcheumeo (8.ª do ranking, atual bicampeã do Grand Slam Paris), num combate em que começou melhor ao pontuar wazari, mas não conseguiu evitar o ippon da gaulesa.Na luta pelo pódio, perante a italiana Linda Politi (55.ª), Patrícia Sampaio começou da melhor forma ao pontuar wazari aos 11 segundos e, cerca de um minuto depois, confirmou a vitória ao pontuar novamente wazari.Na categoria +78 kg, Rochele Nunes (12.ª do ranking) terminou em sétimo.