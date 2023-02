Patrícia Sampaio conquista bronze no Grand Slam de Telavive

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou este sábado a medalha de bronze na categoria -78 kg do Grand Slam de Telavive, ao bater a israelita Inbar Lanir por ippon.



A portuguesa, 19.ª do ranking da categoria, superiorizou-se ao cabo de apenas 19 segundos de combate ante uma adversária melhor colocada na hierarquia, com o sexto posto, dando a primeira medalha a Portugal neste Grand Slam.

A judoca olímpica, de 23 anos, começou por bater a alemã Anna-Maria Wagner, número dois mundial e campeã do mundo em 2021, nos -78 kg, segurando um 'waza ari' pontuado ainda na primeira metade do embate perante uma rival mais experiente. Nos quartos de final, um 'ippon' favoreceu a japonesa Mami Umeki (14.º), colocando-a na primeira ronda de repescagem, em que bateu a polaca Beata Pacut (9.ª) no ponto de ouro.

Perto do pódio ficou Rochele Nunes, em +78 kg, ao perder no combate pelo bronze com a neerlandesa Karen Stevenson, 70.ª do ranking da categoria após mudar de peso, já 'conhecida' por ter sido bronze no último Grand Prix de Portugal. A acumulação de 'shidos' (advertências) acabou por eliminar a lutadora portuguesa, que antes tinha batido Sydnee Andrews, da Nova Zelândia, e Yuli Mishiner, de Israel, a caminho de perder com a turca Kayra Sayit, nas meias-finais, perdendo com a campeã da Europa de 2021. Na luta pelo bronze acabou derrotada por Stevenson, fechando no quinto lugar final.

Nos -100 kg masculinos, o bronze de Tóquio2020 Jorge Fonseca fechou o dia no sétimo lugar.

A participação portuguesa foi hoje 'coroada' pelo bronze de Patrícia Sampaio e o quinto lugar de Rochele Nunes, a que se somam, nos dias anteriores, outro quinto posto, de João Fernando (-81 kg), como outro resultado de destaque, tendo vários atletas perdido logo 'à primeira' no Grand Slam israelita.