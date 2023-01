Patrícia Sampaio conquista ouro em Almada

Patrícia Sampaio (-78 kg) conquistou esta tarde a segunda medalha de ouro para Portugal no Grand Prix de Portugal, em Almada, depois do ouro Bárbara Timo em -63 kg.A judoca portuguesa, 26.ª do ranking e sexta cabeça de série, bateu a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko, 20.ª e quarta favorita.Ainda esta tarde, Portugal pode amealhar mais um ouro, pois Rochele Nunes, 11.ª e segunda pré-designada, lutará com a sul-coreana Hayun Kim, oitava e primeira favorita, na final em +78 kg.