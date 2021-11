A olímpica Patrícia Sampaio, de 22 anos, continua a somar títulos, sagrando-se, este sábado, campeã europeia de sub 23 (-78 kg), em prova realizada em Budapeste, na Hungria.A judoca da Gualdim Pais (Tomar), 9.ª em Tóquio'2020 e 28.ª do ranking mundial, bateu na final a croata Patrunjela Pavic (85.ª), por ippon.Já na meia-final, Patrícia Sampaio tinha confirmado o seu favoritismo como primeira cabeça-de-séria, ao superar a austríaca Maria Hoellwart (102.ª), tendo ainda vencido a israelita Yuli Mishiner (122.ª) na segunda ronda.Depois dos dois títulos europeus de juniores (2018 e 2019), das três medalhas de bronze em Mundiais do escalão (2017, 2018 e 2019) e provas do Grand Prix, Patrícia Sampaio volta a brilhar com a conquista do ouro no Europeu de sub 23.