Patrícia Sampaio e Rochele Nunes na luta pela medalha de ouro no GP Portugal

As judocas Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) apuraram-se para a final e vão lutar ainda este domingo pela medalha de ouro nas respetivas categorias do Grand Prix de Portugal, que decorre em Almada.



No último dia da competição no Pavilhão Municipal de Desportos da Cidade de Almada, as duas judocas olímpicas da seleção já garantiram mais duas medalhas, depois de no sábado Bárbara Timo ter conquistado o ouro em -63 kg.

Patrícia Sampaio chegou à final depois de vencer hoje quatro combates, enquanto Rochele Nunes, isenta na primeira ronda, precisou apenas de três para marcar presença na luta pela medalha de ouro.

Sampaio, 26.ª do ranking e sexta cabeça de série, irá defrontar na sua final a ucraniana Yelyzaveta Lytvynenko, 20.ª e quarta favorita, e Rochele Nunes, 11.ª e segunda pré-designada, lutará com a sul-coreana Hayun Kim, oitava e primeira favorita.