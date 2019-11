Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez eliminadas no primeiro combate em Osaka

As portuguesas Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez foram este domingo eliminadas no primeiro combate da competição de -78 kg do Grand Slam de Osaka de judo, frente a duas sul-coreanas.

Patrícia Sampaio foi derrotada por 'waza-ari', por Hyunji Yoon, enquanto Yahima Ramirez foi batida por 'ippon', por Jeongyun Lee.

A japonesa Mami Umeki venceu a competição, ao derrotar a compatriota Shori Hamada na final.

Em Osaka, Anru Egutidze chegou ao segundo combate, ao contrário de Bárbara Timo, Maria Siderot e João Crisóstomo que caíram nos primeiros.