Patrícia Sampaio fecha participação nos Mundiais com derrota ao segundo combate

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A judoca Patrícia Sampaio fechou esta sexta-feira a participação portuguesa nos Mundiais de Doha, sem também conseguir entrar nas decisões, ao perder no segundo combate que efetuou, com a sul-coreana Jeongyun Lee.

Patrícia Sampaio, 11.ª do mundo e oitava cabeça de série, ficou de fora dos Mundiais já no 'golden score', período extra após os quatro minutos iniciais, ao ver o terceiro castigo aos 03.37 (7.37 do total de combate), numa fase em que deixou de atacar.

O árbitro espanhol tinha penalizado a judoca lusa com castigos, por passividade, aos 02.30 do início de combate, e, depois, já no prolongamento, aos dois minutos desse período, deixando Sampaio 'tapada' e a necessitar de arriscar.

No combate, equilibrado, Jeongyun Lee (19.ª do mundo) procurou tomar a dianteira, muita das vezes na fronteira do falso ataque, mas o terceiro castigo à portuguesa acabou por ser inevitável, dando a ideia de cansaço da judoca.

Em anteriores combates com a sul-coreana, dois dos quais este ano (uma vitória e uma derrota), Patrícia Sampaio tinha desde 2019 um histórico com ligeira vantagem, num total de três triunfos e dois desaires.

Patrícia Sampaio escapou ainda assim, juntamente com Bárbara Timo (dois combates) e Raquel Brito (três), ao 'desastre' da participação portuguesa nestes 36.ºs Mundiais, em que oito dos 11 judocas perderam logo na estreia.

Antes da derrota com Lee, a judoca de Tomar venceu a britânica Emma Reid (20.ª), com um estrangulamento que lhe deu o ippon, ainda a 02.07 minutos do final dos quatro minutos regulamentares.