Patrícia Sampaio passa aos quartos-de-final

Patrícia Sampaio, 26.ª do ranking mundial, teve uma boa entrada este domingo no Europeu de Sófia, ao bater a britânica Emma Reid (13.ª), na primeira ronda da categoria de -78 kg.Sem nunca antes ter defrontado esta adversária, a judoca do Gualdim Pais (Tomar) sofreu um castigo logo no início, mas depois foi crescendo ao longo do combate, acabando por pontuar wazari já no Golden Score, aos 4.37 minutos.Segue-se a próxima eliminatória dos quartos-de-final, frente à alemã Luise Malzahn (3.ª), medalha de bronze no Mundial de Budapeste’2021, com quem a portuguesa tem um saldo positivo (2-0) no historial do frente-a-frente.Patrícia Sampaio já garantiu pelo menos o 7.º lugar.